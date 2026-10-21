Під час інтерв'ю для Fox News журналіст поцікавився можливістю завершення бойових дій на нинішніх позиціях сторін незалежно від обставин початку повномасштабного конфлікту.

Що відповів Зеленський на запитання журналіста?

Зокрема, медійник поставив пряме запитання: "Чи погодилися б ви на мирну угоду, яка заморозить усе в нинішньому стані, коли ви все ще зберігаєте 75 відсотків або більше території своєї країни? Незалежно від того, як усе почалося, чи прийняли б ви це там, де все є зараз?".

У відповідь на репліку співрозмовника Зеленський лаконічно зазначив: "Так".

При цьому, президент зазначав, що подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від того, чи подаватиме Росія нові сигнали про готовність до миру, а не до продовження бойових дій.

Слід уточнити, що наразі актуалізувалося питання мирних переговорів. Безпосередньо президент України перебуває у Норвегії, де триває низка важливих дипломатичних зустрічей.

Натомість спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з Володимиром Путіним і передав йому документи з пропозиціями щодо врегулювання війни в Україні. За словами американського представника, матеріали містять підходи до розв'язання питання війни. Водночас їхній зміст, можливі умови домовленостей і поступки сторін поки не розкриті.