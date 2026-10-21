Во время интервью для Fox News журналист поинтересовался возможностью прекращения боевых действий на нынешних позициях сторон, независимо от обстоятельств начала полномасштабного конфликта.

Что ответил Зеленский на вопрос журналиста?

В частности, журналист задал прямой вопрос: "Согласились бы вы на мирное соглашение, которое заморозит все в нынешнем состоянии, когда вы все еще контролируете 75 процентов или более территории своей страны? Независимо от того, как все началось, приняли бы вы это там, где все есть сейчас?"

В ответ на реплику собеседника Зеленский лаконично отметил: "Да".

При этом президент отмечал, что дальнейшее развитие событий будет в значительной степени зависеть от того, будет ли Россия подавать новые сигналы о готовности к миру, а не к продолжению боевых действий.

Следует уточнить, что в настоящее время актуализировался вопрос мирных переговоров. Непосредственно президент Украины находится в Норвегии, где идет ряд важных дипломатических встреч. Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф встретился с Владимиром Путиным и передал ему документы с предложениями по урегулированию войны в Украине.

По словам американского представителя, материалы содержат подходы к решению вопроса войны. В то же время их содержание, возможные условия договоренностей и уступки сторон пока не раскрыты.