Об этом пишут российские СМИ.

Что известно о документах, касающихся завершения войны?

Во время встречи с Владимиром Путиным Стив Виткофф сообщил, что привез документы, касающиеся возможного урегулирования войны России против Украины.

По словам американского представителя, в них изложены подходы к решению проблемы украинского урегулирования. В то же время подробности о содержании документов, предложенных условиях или возможных уступках сторон пока не обнародованы.

Встреча Виткоффа с Путиным проходит в рамках дипломатических контактов между Вашингтоном и Москвой. США пытаются продвинуть переговорный процесс и найти формат, который мог бы привести к прекращению войны.

Ранее в Осло состоялись переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, американских представителей и европейских партнеров. Стороны обсуждали подготовку совместного предложения по рамочному соглашению о прекращении войны.

В то же время в Вашингтоне рассчитывают, что решение по российскому дизельному топливу и другие шаги, которые положительно восприняли в Москве, могут сделать Кремль более склонным к компромиссу. Фактически американская администрация надеется, что Путин отреагирует на эти решения шагами по урегулированию конфликта.

Однако перед этим Сергей Лавров заявил, что Москва сначала хочет услышать предложения американского посланника, после чего будет оценивать возможные договоренности. Но он подчеркнул, что Россия не намерена менять свою политическую позицию ради экономического сотрудничества.