У Кремлі закликали не будувати високих очікувань від майбутніх мирних переговорів

Про це повідомляють росЗМІ, зокрема ТАСС, з посиланням на заяву помічника Володимира Путіна Юрія Ушакова.

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Росія про переговори

За словами Ушакова, сторонам ще потрібно працювати для виходу на підписання мирної угоди щодо завершення війни Росії проти України.

Російський посадовець підкреслив, що запланована зустріч з українською та американською делегаціями буде "попередньою", а "високих очікувань від неї не має бути".

Крім того, помічник диктатора заявив, що Москва готова відновити переговорний процес у тристоронньому форматі між Росією, США та Україною після 4 листопада.

Попередні контакти та позиція сторін

Нагадаємо, раніше російська сторона припускала проведення тристоронніх перемовин в Абу-Дабі в десятих числах листопада. Напередодні цієї заяви спецпредставник США Стів Віткофф вже прибував до Санкт-Петербурга для обговорення пропозицій щодо врегулювання війни.

Водночас президент США Дональд Трамп наголошував на потребі у прагненні якнайшвидше зупинити війну через загрозу подальшої ескалації. При цьому він вважає, що особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна не є обов'язковою для укладення домовленостей.