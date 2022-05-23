Принудительная депортация – одно из преступлений российских оккупантов, которые они совершают против мирных украинцев. Наших граждан рашисты вывозят в депрессивные регионы, надеясь исправить свою управленческую несуразность.

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Незаконный вывоз украинских детей в Россию

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на открытии Russian War Crimes в рамках Всемирного экономического форума в Давосе рассказал об ужасах, которые приходится переживать тысячам маленьких украинцев. Многие потеряли родителей, получили ранения, видели смерть и все то, что принесли с собой российские оккупанты в Украину. Он сообщил, что по состоянию на 21 мая около 660 украинских детей погибли или получили ранения в результате действий рашистов. Точное их количество назвать сложно – в Украине продолжаются боевые действия, некоторые регионы пока находятся под оккупацией рашистов.

Также он рассказал, что российские оккупанты совершают геноцид украинцев, одним из признаков которого является принудительная передача детей другим группам. Российские террористы вывезли в свою страну более 232 тысяч украинских детей. Более двух тысяч детей либо потеряли родителей, либо их с ними разлучили. Парламент россиян намерен упростить процедуру усыновления, чтобы передавать наших детей гражданам страны-оккупанта.

Ситуация на оккупированных территориях

Рашисты продолжают незаконную депортацию в Россию украинских граждан, в том числе жителей Мариуполя. Наших людей оккупанты направляют в самые депрессивные и отдаленные регионы, где очень тяжелые условия и ужасная экономическая ситуация. Есть информация, что наши люди могут бежать из России в страны Балтии, которые гостеприимно открыли для них свои двери, но для этого нужно иметь при себе хоть какой-то украинский документ.

На всех оккупированных территориях продолжается активное сопротивление, действует партизанское движение. Враг хочет преодолеть сопротивление и терроризирует мирное население. Также рашисты блокируют выезды и эвакуацию гражданских.

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