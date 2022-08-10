Жители СССР привыкли жить за занавесом

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что "настоящий житель Советского союза должен быть изолирован".

Внимание Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем россиянам

Настоящий житель СССР должен быть изолирован от цивилизованного мира. Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам – одна из приоритетных целей нового пакета санкций ЕС. Давайте поможем россиянам восстановить нафталиновый Советский Союз в их границах,

– написал он.

В россии тоже обсуждают возможный запрет

российские СМИ уже разносят, что в Евросоюзе уже идет обсуждение нового пакета санкций против россии, которым планируют запретить выдачу шенгенских виз россиянам.

Речь о том, что предложение внесли "некоторые страны в ЕС", но именно не уточняются. В то же время СМИ представляют якобы позицию Германии.

"Правительство Германии теперь должно провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах", – цитируют издание Хебештрайта.

Страны ЕС понимают необходимость ограничений

Идею запрета выдачи виз россиянам поддержала премьер Эстонии Кая Каллас, которая считает, что поездки в Европу – это привилегия, а не право человека. Также с предложением ограничить выдачу виз гражданам россии неоднократно выступала Польша.

В ответ на военную агрессию россии в Украине санкции ввели ряд стран​:

Латвия, Литва, Чехия и Эстония уже приостановили выдачу виз россиянам.

Дания и Нидерланды не выдают краткосрочные визы.

Некоторые финские депутаты выступают за аналогичные ограничения, и власти Финляндии уже рассматривают этот шаг.

Германия, напротив, хочет упростить въезд российским правозащитникам, активистам и журналистам.

Справка. Евросоюз утвердил новый – уже седьмой пакет санкций против россии. В Еврокомиссии надеются, что это пошлет мощный сигнал москве, что Европа будет давить столько, сколько нужно. Среди ограничений – эмбарго на российское золото. Также будут заморожены активы российского "Сбербанка". Значительно усилят и персональные ограничения – в список попали более 50 россиян.

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