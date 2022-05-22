Храбрые украинские воины продолжают гнать российских кафиров из Украины. Каждый день нашим героям удается вернуть в какой-нибудь из населенных пунктов украинский флаг и привычную нормальную жизнь.

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Получение пенсий в Малой Рогане

Как известно, в Харьковской области ситуация остается сложной. Наши воины уже прогнали кафиров из многих городов, но несколько населенных пунктов еще находятся под оккупацией. Как только из нашего города или села удается прогнать рашистов – сразу начинается работа по возвращению населенного пункта в нормальную жизнь.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в селе Мала Рогань удалось возобновить работу "Укрпочты". Люди сразу пришли в отделение, чтобы получить пенсию через несколько месяцев. Все причитающиеся им выплаты люди получили. Кроме того, в почтовых отделениях люди в случае необходимости могут получить гуманитарную помощь.

Впрочем, после деоккупации городов предстоит еще много работы. Довольно часто в освобожденные населенные пункты нет сообщения, инфраструктура испытала большие разрушения, усложнена работа банкоматов и других услуг.

Ситуация на временно оккупированных территориях: последние новости

Украина еще предпримет попытку возвращения оккупированных территорий в рамках переговорного процесса. Если эта попытка провалится, Украина будет увольнять Донбасс и другие оккупированные территории военным путем. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

На Юге российские кафиры нашли "схему" грабежа украинцев, желающих вырваться из оккупации. Рашисты обещают пропустить через блокпост за тысячу долларов, а когда получают деньги – подло открывают огонь. Также враг минует мосты и дороги, по которым мирные жители пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию.

Также российские кафиры продолжают грабить Херсонщину и вывозить краденое в Крым. Кроме того, они терроризируют местное население и пытаются преодолеть храбрых украинцев.

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