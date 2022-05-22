Хоробрі українські воїни продовжують гнати російських окупантів з України. Кожного дня нашим героям вдається повернути в котрийсь з населених пунктів український прапор та звичне нормальне життя.

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Отримання пенсій у Малій Рогані

Як відомо, на Харківщині ситуація залишається складною. Наші воїни вже прогнали окупантів з багатьох міст, але декілька населених пунктів ще перебувають під окупацією. Як тільки з нашого міста чи села вдається прогнати рашистів – одразу починається робота над поверненням населеного пункту до нормального життя.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, у селі Мала Рогань вдалося поновити роботу "Укрпошти". Люди одразу прийшли у відділення, щоб отримати пенсію за кілька місяців. Усі належні їм виплати люди отримали. Окрім того, у поштових відділеннях люди у разі потреби можуть отримати гуманітарну допомогу.

Втім, після деокупації міст належить зробити ще дуже багато роботи. Доволі часто до звільнених населених пунктів немає сполучення, інфраструктура зазнала великих руйнувань, ускладнена робота банкоматів та інших послуг.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях: останні новини

Україна ще зробить спробу повернення окупованих територій в рамках переговорного процесу. Якщо ця спроба провалиться, Україна буде звільняти Донбас та інші окуповані території військовим шляхом. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

На Півдні російські окупанти знайшли "схему" грабунку українців, які хочуть вирватися з окупації. Рашисти обіцяють пропустити через блокпост за тисячу доларів, а коли отримують гроші – підло відкривають вогонь. Також ворог мінує мости та дороги, якими мирні мешканці намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію.

Також російські окупанти продовжують грабувати Херсонщину та вивозити крадене у Крим. Окрім того, вони тероризують місцеве населення та намагаються подолати спротив хоробрих українців.

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