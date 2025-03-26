Нужны решительные шаги

Однако практика убеждает, что одних разговоров мало и необходимо уже выходить на конкретные и действенные решения. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Заметьте Кому выгодна новая зерновая сделка и почему о ней вдруг вспомнили

Предстоящая встреча во Франции не должна выступать лишь еще одной площадкой для выражения беспокойства или выражения политической поддержки Украины. Динамичная ситуация на поле боя и на дипломатическом фронте требует решительных действий.

Удастся ли достичь взаимопонимания по миротворческой миссии? Вряд ли, поскольку даже внутри Европы стороны далеки от финального согласования инициативы. Более того, даже принятие решения о создании контингента – это уже следующий этап, который не дает ответа, какие гарантии можно обеспечить для Украины уже сейчас.

Вопросы, которые стоит рассмотреть в Париже

Чем в таком случае может стать полезной инициатива Парижа и какие вопросы целесообразно рассмотреть во время подобных переговоров?

Во-первых, долгосрочные финансовые гарантии для Украины. Если в ЕС не могут договориться о контингенте, лучше зафиксировать системную помощь украинской армии как ключевому гаранту сдерживания России и стабильности.

"Коалиция желающих" может сформировать четкую позицию: участники готовы поддержать на уровне НАТО идею о необходимости закрепления определенной доли ВВП из собственного бюджета на ежегодную поддержку украинских потребностей и содержание украинских вооруженных сил.

Более того, эту инициативу возможно развить в рамках дальнейшего саммита Альянса и определить общим решением, что расходы на помощь Украине (включая передачу военной техники) будут засчитываться странам НАТО как расходы на оборону Альянса.

Таким образом, те страны, которые не могут обеспечить прямую финансовую поддержку Украины, смогут передать военную технику, что будет засчитываться при выполнении обязательств по линии НАТО.

Во-вторых, группа "желающих" должна поддержать прямое привлечение Украины к программе перевооружения ЕС в рамках целевой Европейской программы оборонных инвестиций (EDIP). Это амбициозная инициатива, которая призвана стимулировать развитие европейского оборонно-промышленного комплекса. Она будет предусматривать возможность прямых европейских инвестиций в украинский ВПК и привлечения украинских компаний, как полноценных участников рынка вооружения ЕС.

Указанные шаги существенно усилят обороноспособность и потенциал украинской армии. Они обеспечат Украину долговременными инструментами защиты до того момента, когда наступит время для заключения политических договоренностей и введения миротворческого контингента.