Призываем не игнорировать угрозу и в случае объявления тревоги немедленно направляться в укрытие. Это может уберечь жизни и облегчит работу Воздушных сил.

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Взрывы в Павлограде

Журналисты "Суспильного" примерно в 21:05 сообщили о взрыве в Павлограде, что в Днепропетровской области. За 5 минут до этого в регионе объявили воздушную тревогу. Отмечалось, что фиксируется активность вражеской тактической авиации.

Непосредственно перед взрывом Воздушные силы написали: "Ракета на Павлоград с Востока".

Предварительно, россияне применили крылатую ракету Х-69.

Впоследствии кроме активности авиации врага в акватории Азовского моря, защитники неба зафиксировали авиацию на северо-восточном направлении.

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Отметим, что незадолго до этого взрывы слышали в Одессе. Там была угроза из-за риска ударов баллистическим вооружением. Буквально за минуту до взрыва мэр города Геннадий Труханов призвал находиться в безопасных местах.