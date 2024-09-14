Закликаємо не ігнорувати загрозу й у разі оголошення тривоги негайно прямувати в укриття. Це може вберегти життя та полегшить роботу Повітряних сил.

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Вибухи у Павлограді

Журналісти "Суспільного" приблизно о 21:05 повідомили про вибух у Павлограді, що у Дніпропетровській області. За 5 хвилин до цього у регіоні оголосили повітряну тривогу. Зазначалося, що фіксується активність ворожої тактичної авіації.

Безпосередньо перед вибухом Повітряні сили написали: "Ракета на Павлоград зі Сходу".

Попередньо, росіяни застосували крилату ракету Х-69.

Згодом окрім активності авіації ворога в акваторії Азовського моря, оборонці неба зафіксували авіацію на північно-східному напрямку.

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Зазначимо, що незадовго до цього вибухи чули в Одесі. Там була загроза через ризик ударів балістичним озброєнням. Буквально за хвилину до вибуху мер міста Геннадій Труханов закликав перебувати в безпечних місцях.