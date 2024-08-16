Так, взрыв в Павлограде слышали около 18:58. Он прогремел во время воздушной тревоги, передает 24 Канал. Не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытиях.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что известно о взрывах в Павлограде

Около 18:53 в Днепропетровской области объявили тревогу. Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

Уже в 18:58 "Суспильное" написало, что в Павлограде слышен взрыв.

Днепр, Павлоград – в укрытие!

– призвали в Воздушных силах в 19:01.

Заметим, что с утра взрывы на Днепропетровщине звучали уже несколько раз. Председатель ОВА Сергей Лысак в 18:30 сообщил, что защитники неба сбили над областью 2 ракеты.

Также председатель ОВА рассказал, что в результате российских атак в Днепровском районе возникло несколько пожаров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.