Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Взрыв в Павлограде

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Отметим, что в половине 16 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. В тот момент в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистики.

В местных пабликах также информировали о движении баллистики на Павлоград.

Буквально через несколько минут в Павлограде был слышен звук взрыва. Информацию о взрывах подтвердил и глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Павлоград. Громко. Все детали уточняем,

– указал он.

Он отметил, что пока – информационная тишина. По состоянию на 15:42 деталей относительно взрыва в регионе нет.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.