Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима.

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Что известно об атаке россиян "Кинжалом"

Громко в Николаеве было о 9:56. Взрыв прогремел за пределами города.

За несколько минут до этого Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал".

По состоянию на сейчас вызовов экстренных служб нет,

– сообщил Ким в 10:41.

Впоследствии он подтвердил, что в направлении Николаева россияне запустили "Кинжал".

К счастью, обошлось без жертв. По словам председателя ОВА, все хорошо.

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

В телеграм-канале "Николаевский Ванек" пишут, что, вероятно, россияне впервые с начала полномасштабного вторжения направили эту ракету на Николаевщину.

Пуск мог был осуществлен из Ростовской области.