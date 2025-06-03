Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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Що відомо про атаку росіян "Кинджалом"

Гучно у Миколаєві було о 9:56. Вибух пролунав за межами міста.

За кілька хвилин до цього Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Станом на зараз викликів екстрених служб немає,

– повідомив Кім о 10:41.

Згодом він підтвердив, що у напрямку Миколаєва росіяни запустили "Кинджал".

На щастя, минулося без жертв. За словами голови ОВА, все добре.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

У телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок" пишуть, що, ймовірно, росіяни вперше з початку повномасштабного вторгнення спрямували цю ракету на Миколаївщину.

Пуск міг був здійснений з Ростовської області.