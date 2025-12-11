В Павлограде прогремела серия взрывов

Россияне вечером в четверг, 11 декабря, запустили по Украине ударные беспилотники. Под ударом противника оказалась Днепропетровская область.

В Павлограде были слышны звуки взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Смотрите также "Шахеды" снова атакуют Украину: где уже объявили тревогу

Что известно о взрывах в Павлограде?

Воздушную тревогу для Павлоградского района объявили ориентировочно в 22:13. Воздушные силы сообщали о фиксации ударных беспилотников в пределах Днепропетровской области, вектором на Павлоград.

Уже в 22:20 там уточнили о движении вражеских воздушных целей в направлении на Павлоград с южной стороны. Ориентировочно в 22:40 в сети обнародовали первую информацию о том, что в черте города было громко.

В Павлограде в Днепропетровской области слышен звук взрыва,

– говорится в сообщении.

Около 22:58 в городе было громко во второй раз.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где было громко раньше?