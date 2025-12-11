У Павлограді прогриміла серія вибухів

Росіяни ввечері у четвер, 11 грудня, запустили по Україні ударні безпілотники. Під ударом противника опинилася Дніпропетровська область.

У Павлограді було чути звуки вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про вибухи у Павлограді?

Повітряну тривогу для Павлоградського району оголосили орієнтовно о 22:13. Повітряні сили повідомляли про фіксацію ударних безпілотників у межах Дніпропетровської області, вектором на Павлоград.

Вже о 22:20 там уточнили про рух ворожих повітряних цілей у напрямку на Павлоград з південного боку. Орієнтовно о 22:40 у мережі оприлюднили першу інформацію про те, що у межах міста було гучно.

У Павлограді на Дніпропетровщині чути звук вибуху,

– ідеться у повідомленні.

Близько 22:58 у місті було гучно вдруге.

Де було гучно раніше?