Российские военные не отличились организованностью. Об этом сообщает 24 Каналыл со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Детали впечатляющей операции по захвату российских оккупантов

Штурмовая группа 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады провела молниеносную операцию, захватив врагов врасплох.

Сначала ударные дроны нанесли мощный удар по позициям оккупантов, заставив их спрятаться в блиндаже. Интенсивная атака беспилотников продолжалась долго, оккупанты позабивались в малый блиндаж.

Двое десантников воспользовались моментом, когда враг остался заблокированным в блиндаже. Незаметно подойдя к позиции, они бросили гранаты прямо ко входу в укрытие.

Результат операции – 14 пленных врагов, которые станут важным источником разведывательной информации и пополнят обменный фонд.

Напомним, южнокорейская разведка подтвердила захват первого солдата КНДР в плен в Курской области. Генштаб ВСУ информацию не комментировал.