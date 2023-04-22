Военная прокуратура Черноморского флота России признала, что Мариано Гарсия Калатаюд был задержан "сотрудниками спецслужб". По их словам, в настоящее время он находится в следственном изоляторе.

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Мужчина уже год находится в плену.

Мариано Гарсия работал волонтером в Украине с 2014 года, куда приехал из родной Валенсии после выхода на пенсию. Испанские СМИ писали о том, что его задержали россияне в марте 2022 года. Однако "уполномоченная по правам человека" страны-агрессора впервые поддержала его задержание в апреле 2023 года. Все это время Гарсия не выходит на связь с родными.

Она это поддержала в письме адвокату испанцу Анатолию Фурсову. По его данным, сейчас мужчина находится во временно оккупированном Крыму.

До сих пор российское руководство, контролирующее оккупированные украинские регионы, отказывалось признать, что он был захвачен их войсками и вывезен в административный центр Крыма,

– говорится в публикации.

Оккупанты хотели скрыть то, что он у них

Мариано Гарсию незаконно задержали в Херсоне 19 марта 2022 на акции протеста против российской оккупации. Он стал первым испанцем, которого схватили оккупанты.

Через несколько дней российские СМИ начали утверждать, что Гарсию уволили, однако это была неправда. По данным Levante-EMV, по меньшей мере, до 8 апреля Мариано Гарсия мог находиться в Симферопольском СИЗО-1.

75-летнего мужчину могут пытать

Сокамерник Гарсии Евгений Ямковый рассказал журналистам, что 75-летнего мужчину пытали: он потерял часть зубов и испытал жестокое обращение со стороны тюремной охраны, на ногах у него синяки от ударов. Также он заявил, что тело испанца "покрыто синяками и шрамами".

После выхода материала посольство Испании в Украине заявило, что подтверждение содержания Мариано Гарсии в оккупированном Крыму "имеет большое значение". Там заявили, что начали работать над этим вопросом и исследовать пути увольнения мужчины на гуманитарных основаниях. Друзья мужчины начали кампанию с целью добиться его увольнения.