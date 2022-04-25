В подвалах прячутся дети с инвалидностью

О необходимости срочной эвакуации воспитанников дома ребенка Херсона сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Она рассказала, что в подвале местной церкви Херсона больше месяца скрываются 58 детей-сирот и детей. Как заявила омбудсмен, из них 10 детей в возрасте от 4 месяцев до 1 года, а остальные – младше 4 лет.

Сообщается, что в подвалах находятся и дети с инвалидностью, нуждающиеся в специальном уходе и лечении.

Мы нашли безопасное местонахождение для этих детей в регионе Украины, где не ведутся активные боевые действия. Там воспитанникам дома ребенка предоставят всю необходимую помощь, лечение и уход,

– написала Денисова.

Омбудсмен призвала помочь в перевозке детей и открытии гуманитарного коридора.

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