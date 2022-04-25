У підвалах переховуються діти з інвалідністю

Про необхідність термінової евакуації вихованців будинку дитини міста Херсона повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

Це важливо Дітей забирали у живих батьків: окупанти силоміць вивезли з України майже мільйон українців

Вона розповіла, що у підвалі місцевої церкви Херсона понад місяць переховуються 58 дітей-сиріт та дітей. Як заявила омбудсменка, з них 10 дітей у віці від 4 місяців до 1 року, а решта – молодше 4 років.

Повідомляється, що у підвалах переховуються і діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування.

Ми знайшли безпечне місце перебування для цих дітей в регіоні України, в якому не ведуться активні бойові дії. Там вихованцям будинку дитини буде надаватись вся необхідна допомога, лікування та догляд,

– написала Денісова.

Омбудсменка закликала допомогти у перевезенні дітей та відкритті гуманітарного коридору.

Варте уваги – Верещук: Гумкоридору з Маріуполя 25 квітня не буде: дивіться відео