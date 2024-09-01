Семью украинских спасателей всколыхнула печальная весть. В Донецкой области во время ликвидации пожара погиб спасатель Антон Александрович Иваницкий.

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Врачи не смогли ничего сделать

В ГСЧС рассказали, что 1 сентября при исполнении служебных обязанностей погиб пожарный-спасатель 73 государственной пожарно-спасательной части 7 государственного пожарно-спасательного отряда сержант службы гражданской защиты Антон Александрович Иваницкий.

Антон Иваницкий получил получил травмы во время ликвидации пожара в частном жилом доме в селе Новоселидовка. Его доставили в больницу, однако несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

Антон был преданным своему делу, настоящим профессионалом и надежным товарищем. Погиб, спасая жизни других,

– отметили в ГСЧС.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.