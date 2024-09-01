Родину українських рятувальників сколихнула сумна звістка. На Донеччині під час ліквідації пожежі загинув рятувальник Антон Олександрович Іваницький.

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Лікарі не змогли нічого зробити

У ДСНС розповіли, що 1 вересня під час виконання службових обов'язків загинув пожежний-рятувальник 73 державної пожежно-рятувальної частини 7 державного пожежно-рятувального загону сержант служби цивільного захисту Антон Олександрович Іваницький.

Антон Іваницький отримав зазнав травми під час ліквідації пожежі у приватному житловому будинку в селі Новоселидівка. Його доставили до лікарні, проте попри зусилля лікарів, врятувати чоловіка не вдалося.

Антон був відданим своїй справі, справжнім професіоналом і надійним товаришем. Загинув, рятуючи життя інших,

– наголосили у ДСНС.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.