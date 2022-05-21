Команда Зеленского в течение 3 лет его президентства сильно изменилась. С ним осталось немного людей, которые пришли работать в самом начале политической карьеры президента. Почему так происходит, лидер страны рассказал в интервью 21 мая, сообщает 24 канал.

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Политика меняет людей. Я не очень хочу употреблять это слово "кумовство", но в политике нет очень своих и слишком чужих. Политика меняет ситуацию и нужно бежать. Война тоже изменила ситуацию. Не все побежали дальше

– отметил Зеленский.

Президент выделил несколько факторов, оказавших влияние на его окружение. Это политика, война, ценности и время.

Время меняет людей. Они меняются и оставляют тебя,

– сказал президент.