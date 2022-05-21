Сегодня, по словам президента, его ценности не изменились. Он также верит в Украину и готов бороться за отстаивание ее места на мировой арене. Об этом он заявил в интервью в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Что изменилось для Зеленского за 3 года в политике

В первые годы правления Зеленского выпали непростые для Украины времена. Однако сам президент многое понял за это время. В первую очередь, он получил новый политический и дипломатический опыт и понял, где место Украины в большой мировой политике.

Для меня сегодня, я думаю, больших изменений относительно ценностей точно не произошло. Большая мировая политика для меня – это прежде всего место Украины в ней. И это верно,

– отметил Зеленский.

По его словам, единственное, что изменилось за три года – это его опыт. Если, давая интервью три года назад, его тезисы были в большинстве своем мечтами, сейчас это все подкреплено реальным пониманием ситуации.

Тогда это была мечта. Опыта политического, а тем более дипломатического опыта у меня не было. И на сегодня я понимаю, где место Украины, я честно борюсь за его вместе с нашим народом и вместе с нашей армией,

– рассказал президент.

Сейчас курс нашей дипломатии – это выбор места Украины среди равных, что потом проявится в Евросоюзе, альянсах и оборонных объединениях. То, захотят ли с нами работать другие государства, по мнению Зеленского, является результатом последовательных политических изменений. Президент добавил, что, несмотря на войну, изменения в стране есть и мир их видит.