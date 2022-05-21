Сьогодні, за словами президента, його цінності не змінилися. Він так само вірить в Україну та готовий боротися за відстоювання її місця на світовій арені. Про це він заявив у інтерв'ю в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Що змінилося для Зеленського за 3 роки у політиці

На перші роки правління Зеленського випали непрості для України часи. Проте сам президент чимало зрозумів за цей час. Насамперед він отримав новий політичний та дипломатичний досвід та зрозумів, де місце України у великій світовій політиці.

Для мене на сьогодні, я думаю, великих змін щодо цінностей точно не відбулося. Велика світова політика для мене – це, перш за все, місце України у ній. І це правда,

– зазначив Зеленський.

За його словами, єдине, що змінилося за три роки – це його досвід. Якщо, даючи інтерв'ю три роки тому, його тези були здебільшого мріями, зараз це все підкріплено реальним розумінням ситуації.

Тоді це була мрія. Досвіду політичного, а тим більше досвіду дипломатичного в мене не було. І на сьогодні я розумію, де місце України, я чесно виборюю його разом з нашим народом і разом із нашою армією,

– розповів президент.

Наразі курс нашої дипломатії – це виборення місця України серед рівних, що потім проявиться у Євросоюзі, альянсах та оборонних об'єднаннях. Те, чи захочуть працювати із нами інші держави, на думку Зеленського, є результатом послідовних політичних змін. Президент додав, що попри війну, зміни у країні є і світ їх бачить.