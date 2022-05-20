Президент пригадав про річницю своєї інавгурації під час вечірнього звернення до українців. Про це повідомляє 24 канал.
Зауважте Усе, що Росія зробила з 2014, потребує справедливої відповіді – і компенсації, – Зеленський
Президент подякував за підтримку
Попри такий складний час, глава держави наголосив, що пишається тим, що він президент. Володимир Зеленський підкреслив, що не підведе український народ.
Сьогодні – три роки, як я став президентом України. Дякую за довіру. Пишаюсь тим, що я – президент. Люблю вас! Не підведу!
– наголосив Зеленський.
Президентські вибори 2019 року: головне
- Володимир Зеленський офіційно оголосив про свій намір балотуватися на пост президента України в новорічну ніч 2019 року. 30 січня Зеленський офіційно був зареєстрований як кандидат у президенти.
- Під час першого туру виборів Володимир Зеленський отримав 30,24% відсотка голосів. За нього свій голос віддали понад 5,7 мільйона громадян, які прийшли на виборчі дільниці.
- За результатами голосування до другого туру, окрім Володимира Зеленського, пройшов і чинний на той момент п'ятий президент Петро Порошенко.
- Другий тур виборів відбувся 20 квітня 2019 року. Тоді за Володимира Зеленського проголосували 73,22% виборців. Тобто він отримав понад 13,5 мільйона голосів громадян. Відрив між Зеленським та Порошенком становив понад 48%.
- 30 квітня 2019 року Центральна виборча комісія офіційно оголосила Володимира Зеленського переможцем президентських виборів.
- Верховна Рада України обрала датою інавгурації 20 травня. Саме цього дня Володимир Зеленський офіційно обійняв посаду та став шостим президентом України.
- Під час своєї першої промови з трибуни парламенту Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради VIII скликання. Нові парламентські вибори відбулися в липні того ж року. Там перемогу отримала президентська партія "Слуга народу". За результатами голосування політсила отримала більшість місць у парламенті, через що вперше в історії незалежної України у Верховній Раді сформувалася монобільшість.
Нічне звернення Володимира Зеленського від 20 травня: дивіться відео