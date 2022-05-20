Президент пригадав про річницю своєї інавгурації під час вечірнього звернення до українців. Про це повідомляє 24 канал.

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Президент подякував за підтримку

Попри такий складний час, глава держави наголосив, що пишається тим, що він президент. Володимир Зеленський підкреслив, що не підведе український народ.

Сьогодні – три роки, як я став президентом України. Дякую за довіру. Пишаюсь тим, що я – президент. Люблю вас! Не підведу!

– наголосив Зеленський.

Президентські вибори 2019 року: головне

Володимир Зеленський офіційно оголосив про свій намір балотуватися на пост президента України в новорічну ніч 2019 року. 30 січня Зеленський офіційно був зареєстрований як кандидат у президенти.

Під час першого туру виборів Володимир Зеленський отримав 30,24% відсотка голосів. За нього свій голос віддали понад 5,7 мільйона громадян, які прийшли на виборчі дільниці.

За результатами голосування до другого туру, окрім Володимира Зеленського, пройшов і чинний на той момент п'ятий президент Петро Порошенко.

Другий тур виборів відбувся 20 квітня 2019 року. Тоді за Володимира Зеленського проголосували 73,22% виборців. Тобто він отримав понад 13,5 мільйона голосів громадян. Відрив між Зеленським та Порошенком становив понад 48%.

30 квітня 2019 року Центральна виборча комісія офіційно оголосила Володимира Зеленського переможцем президентських виборів.

Верховна Рада України обрала датою інавгурації 20 травня. Саме цього дня Володимир Зеленський офіційно обійняв посаду та став шостим президентом України.

Під час своєї першої промови з трибуни парламенту Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради VIII скликання. Нові парламентські вибори відбулися в липні того ж року. Там перемогу отримала президентська партія "Слуга народу". За результатами голосування політсила отримала більшість місць у парламенті, через що вперше в історії незалежної України у Верховній Раді сформувалася монобільшість.

Нічне звернення Володимира Зеленського від 20 травня: дивіться відео