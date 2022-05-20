Президент вспомнил годовщину своей инаугурации во время вечернего обращения к украинцам. Об этом сообщает 24 канал.

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Президент поблагодарил за поддержку

Несмотря на столь сложное время, глава государства подчеркнул, что гордится тем, что он президент. Владимир Зеленский подчеркнул, что не подведет украинский народ.

Сегодня – три года, как я стал президентом Украины. Спасибо за доверие. Горжусь тем, что я – президент. Люблю вас! Не подведу!

– подчеркнул Зеленский.

Президентские выборы 2019 года: главное

Владимир Зеленский официально объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Украины в новогоднюю ночь 2019 года. 30 января Зеленский официально был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты.

Во время первого тура выборов Владимир Зеленский получил 30,24% голосов. За него свой голос отдали более 5,7 миллионов граждан, пришедших на избирательные участки.

По результатам голосования во второй тур, кроме Владимира Зеленского, прошел и действующий на тот момент пятый президент Петр Порошенко.

Второй тур выборов прошел 20 апреля 2019 года. Тогда за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. То есть он получил более 13,5 миллионов голосов граждан. Отрыв между Зеленским и Порошенко составил более 48%.

30 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов.

Верховная Рада избрала датой инаугурации 20 мая. Именно в этот день Владимир Зеленский официально вступил в должность и стал шестым президентом Украины.

Во время своей первой речи с трибуны парламента Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. Новые парламентские выборы прошли в июле того же года. Там победу одержала президентская партия "Слуга народа". По результатам голосования политсила получила большинство мест в парламенте, из-за чего впервые в истории независимой Украины в Верховной Раде сформировалось монобольшинство.

Ночное обращение Владимира Зеленского от 20 мая: смотрите видео