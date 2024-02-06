Тревога начала распространяться в 10:43 на Востоке страны. Впоследствии "красными" стали южные, центральные и северные области.
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Тревога охватила почти все области, кроме Запада
Отбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги прозвучал во всех областях.
Воздушную тревогу отменили во всех областях, кроме Херсонской, Запорожской и Николаевской.
В Украине начали раздаваться отбои
В областях начали раздаваться отбои. Так, отбой воздушной тревоги прозвучал в Винницкой области.
Тревога в Киевской области
Угроза применения баллистического вооружения распространилась и на Киевскую область. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в ближайшее укрытие.
Карта тревог в Украине по состоянию на 11:00 6 февраля 2024 года
Об угрозе применения баллистического вооружения также предупредили в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Тревога начала распространяться на Юг
За несколько минут тревога распространилась на Юг и центральные регионы. Так, "красными" стали:
- Херсонская,
- Николаевская,
- Кировоградская,
- Черкасская области.
Воздушную тревогу объявили в Винницкой области.
Воздушные силы предупредили Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую и Запорожскую области об угрозе применения врагом баллистического вооружения.