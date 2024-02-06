11:00, 6 февраля

Угроза применения баллистического вооружения распространилась и на Киевскую область. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в ближайшее укрытие.



Карта тревог в Украине по состоянию на 11:00 6 февраля 2024 года