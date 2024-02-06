Тривога почала ширитися о 10:43 на Сході країни. Згодом "червоними" стали південні, центральні та північні області, передає 24 Канал.
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Тривога охопила майже всі області, окрім Заходу
Відбій повітряної тривоги
Відбій повітряної тривоги пролунав у всіх областях.
Повітряну тривогу скасували у всіх областях, окрім Херсонської, Запорізької та Миколаївської.
В Україні почали лунати відбої
В областях почали лунати відбої. Так, відбій повітряної тривоги пролунав у Вінницькій області.
Тривога у Київській області
Загроза застосування балістичного озброєння поширилася й на Київську область. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою й пройти до найближчого укриття.
Мапа тривог в Україні станом на 11:00 6 лютого 2024 року
Про загрозу застосування балістичного озброєння також попередили у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.
Тривога почала ширитися на Південь
За кілька хвилин тривога поширилася на Південь та центральні регіони. Так, "червоними" стали:
- Херсонська,
- Миколаївська,
- Кіровоградська,
- Черкаська області.
Повітряну тривогу оголосили у Вінницькій області.
Повітряні сили попередили Харківську, Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку області про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.