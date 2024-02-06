Про це заявляють різні OSINT-аналітики, зокрема, телеграм-канал monitoring та Ольга Гончаренко. На опублікованих знімках видно щонайменше 10 Ту-95МС та 35 Ту-22М3, передає 24 Канал.
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Нові супутникові знімки з аеродрому "Оленья"
Нові супутникові знімки датовані 4 лютого 2024 року. На них видно, що на аеродромі "Оленья" перебували десятки російських літаків, серед яких:
- 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;
- 35 стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 (32 з яких – донори або ж не використовуються);
- 3 військово-транспортних літаки Ан-12;
- винищувачі Су-30СМ (вони зазвичай супроводжують бомбардувальники під час ракетних атак).
Супутникові знімки аеродрому "Оленья" – більше у галереї
Враховуючи, яку авіацію нині ворог зосередив на аеродромі "Оленья", OSINT-аналітики припускають, що це може свідчити про підготовку до нових ракетних ударів. Окрім того, моніторингові телеграм-канали повідомляють, що фіксується активність ворожої стратегічної авіації на тренувальній частоті.
Втім, варто наголосити, що спрогнозувати, коли ворог може завдати удару, дуже складно. Саме тому необхідно завжди зважати на сигнал повітряної тривоги, не нехтувати власною безпекою та йти в укриття.
Росія масовано атакувала Україну 23 січня
- Окупанти востаннє завдавали масованого ракетного удару 23 січня 2024 року. Тоді Росія запустила 41 ракету різних типів: С-300/С-400, Х-101/Х-555/Х-55, Х-22, "Іскандер-М" та Х-59. Силам та засобам ППО вдалося збити усі крилаті ракети типу Х-101/Х-555/Х-55, а також 5 "Іскандер-М" й одну Х-59.
- Під ворожим ударом опинилися Харків, Київ та Павлоград Дніпропетровської області. На жаль, не минулося без влучань, жертв та постраждалих.
- Так, у Харкові російські ракети атакували цивільну інфраструктуру, один з під'їздів житлового будинку був зруйнований – під завалами опинилися люди. Від рук ворога загинули 11 осіб, серед яких дитина. Також близько 70 осіб зазнали поранень.
- У Павлограді внаслідок ракетної атаки загинула жінка. Ще одна людина зазнала поранення.
- У Києві також постраждала цивільна інфраструктура. Унаслідок ракетних обстрілів поранень зазнали 22 людини.