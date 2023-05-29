Об этом Анджей Дуда заявил во время пресс-конференции в Варшаве. Польский лидер подчеркнул, что страна должна знать о российском влиянии за последние 20 лет.

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Почему важно расследовать российское влияние

Анджей Дуда подчеркнул, что российское влияние на страны Европы вызвало турбулентность, следствием которой стала война против Украины, энергетические, экономические и другие проблемы в регионе. Поэтому следует расследовать их.

Поэтому я решил подписать закон, недавно одобренный парламентом. Он касается создания специальной государственной комиссии по расследованию российского влияния на аспекты, связанные с безопасностью Польши за последние два десятилетия,

– подчеркнул Дуда.

Президент Польши попросил премьер-министра Матеуша Моравецкого поднять вопрос расследований российских влияний на Европейском Совете.

Вновь Государственная комиссия проанализирует официальные документы, случаи передачи информации третьим лицам и принятие "вредных решений" в период с 2007 по 2022 год. Также комиссия будет наделена полномочиями отменять административные решения, принятые под влиянием россиян, запрещать выполнять функции, связанные с распоряжением государственными средствами на срок до 10 лет, а также аннулировать допуск к государственной тайне на такой же срок.

В то же время, польская оппозиция выступает против расследования в таком формате, потому что, по их мнению, комиссия станет средством давления на оппозиционные силы. Кроме того, Сенат Польши отклонил законопроект, поддержанный парламентом и президентом Дудом.