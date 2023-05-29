Про це Анджей Дуда заявив під час пресконференції у Варшаві. Польський лідер наголосив, що країна повинна знати про російський вплив за останні 20 років.

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Чому важливо розслідувати російський вплив

Анджей Дуда підкреслив, що російський вплив на країни Європи викликав турбулентність, наслідком якої стала війна проти України, енергетичні, економічні та інші проблеми в регіоні. Тому потрібно розслідувати їх.

Тому я вирішив підписати закон, який був нещодавно схвалений парламентом. Він стосується створення спеціальної державної комісії щодо розслідування російського впливу на аспекти, пов’язані з безпекою Польщі протягом останніх двох десятиліть,

– наголосив Дуда.

Президент Польщі попросив прем'єр-міністра Матеуша Моравецького порушити питання розслідувань російських впливів на Європейській Раді.

Новостворена Державна комісія проаналізує офіційні документи, випадки передання інформації третім особам та ухвалення "шкідливих рішень" у період з 2007 по 2022 рік. Також комісія буде наділена повноваженнями скасовувати адміністративні рішення, ухвалені під впливом росіян, забороняти виконувати функції, які пов'язані 3 розпорядженням державними коштами на термін до 10 років, а також анульовувати допуск до державної таємниці на такий же термін.

Водночас польська опозиція виступає проти розслідування у такому форматі, бо, на їхню думку, комісія стане засобом тиску на опозиційні сили. Крім того, Сенат Польщі відхилив законопроєкт, який підтримав парламент та президент Дуда.