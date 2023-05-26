Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Росія показала, що після смерті Лукашенка планує обрати, кого ж посадити у президентське крісло.

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Тихановська має зайняти президентське крісло

Шейтельман припустив, який сценарій розвитку подій мав на увазі Скшипчак. У випадку смерті Лукашенка опозиціонерка Світлана Тихановська та її команда повинні приїхати у Мінськ, прийти в адміністрацію президента та зайняти крісло лідера Білорусі.

Як зазначив політтехнолог, захищатимуть Тихановську білоруський полк ЗСУ імені Калиновського та інші білоруські бійці. Армія Білорусі одразу займе сторону опозиції, адже Лукашенко буде мертвий, а наступника у диктатора нема.

Лукашенко ніким не визнаний. Раптом з'являється президент Тихановська. До цього її формально не визнавали, але якщо вона сяде у це крісло, її визнають країни Заходу. У Білорусі та Росії відрізняється ситуація. У білорусів є потенційний президент, якого законно обрали на виборах,

– сказав він.

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Польща захищатиме Білорусь від Росії

Михайло Шейтельман переконаний, що Польща захищатиме Білорусь від російських окупантів. Речник Кремля Дмітрій Пєсков уже відреагував на заяву польського генерала. Це свідчить про те, що Росія хоче окупувати Білорусь після смерті Лукашенка.

Дійсно, Білорусь потрібно буде захищати від росіян. Росія розглядає Білорусь як свою колонію. Вони хочуть вирішувати, кого поставити президентом. Застереження Польщі виявились правильними. Росія "спалилась", що має план окупації Білорусі у випадку відсторонення від влади Лукашенка,

– вважає політтехнолог.

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