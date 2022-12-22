Это рекомендовали сделать эксперты, уже работающие над собранными доказательствами. Об этом сообщил представитель Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчинский.

Раньше Есть информация, что в Польше упала не украинская ракета, – Кулеба

Когда будут первые результаты

По предположениям Лапчинского первые результаты следствия по этому делу могут появиться через "месяц — два". Он отметил, что на более короткие сроки ожидать не следует. В течение нескольких недель результатов точно не будет.

Обстоятельства падения ракет выясняются в рамках расследования, проводимого Мазовецким отделом по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры Польши.

Что известно о падении ракет в Польше