Це рекомендували зробити експерти, які вже працюють над зібраними доказами. Про це повідомив речник Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський.
Раніше Маємо інформацію, що у Польщі впала не українська ракета, – Кулеба
Коли будуть перші результати
За припущеннями Лапчинського, перші результати слідства у цій справі можуть з’явитися через "місяць – два". Він зазначив, що на коротші терміни очікувати не слід. Протягом кількох тижнів результатів точно не буде.
Обставини падіння ракет з’ясовують в межах розслідування, яке проводить Мазовецький відділ у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури Польщі.
Що відомо про падіння ракет у Польщі
- Під час масованої ракетної атаки 15 листопада у польському місті Пшеводув Люблінського воєводства впали дві ракети. Цей населений пункт межує з Львівською та Волинською областями.
- Загинули двоє людей. Це були місцеві фермери: 60-річний Богуслав Вос та 62-річний Богдан Чупек, які працювали на агропідприємстві. На місці влучання утворилася величезна воронка.
- Спочатку польські ЗМІ писали, що це, попередньо, російська ракета. Проте згодом польська сторона та НАТО заявили, що уламки схожі на українську.
- Однак чия б ракета не була, винною в інциденті є тільки Росія, оскільки якби не війна, яку розв'язав агресор, ніякі ракети б над Україною не літали б.