Це рекомендували зробити експерти, які вже працюють над зібраними доказами. Про це повідомив речник Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський.

Раніше Маємо інформацію, що у Польщі впала не українська ракета, – Кулеба

Коли будуть перші результати

За припущеннями Лапчинського, перші результати слідства у цій справі можуть з’явитися через "місяць – два". Він зазначив, що на коротші терміни очікувати не слід. Протягом кількох тижнів результатів точно не буде.

Обставини падіння ракет з’ясовують в межах розслідування, яке проводить Мазовецький відділ у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури Польщі.

Що відомо про падіння ракет у Польщі