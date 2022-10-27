Презентация книги Дугина должна была состояться в Гданьском университете в субботу, 29 октября. Представители учебного заведения извинились за недоразумения и поблагодарили неравнодушных граждан.

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Отменить презентацию удалось благодаря массовой реакции в соцсетях

Организаторы события арендовали помещение, не сообщая о целях мероприятия.

Благодаря вашим сообщениям мы смогли вмешаться, чтобы предотвратить это событие. Мы не знали, с какой целью было арендовано помещение в нашем заведении. Мы возмущены тем, о чем была эта встреча. Это урок, чтобы мы лучше проверяли наших арендаторов в будущем. Мы очень сожалеем об этой ситуации,

– говорится в сообщении университета.

Справка. Александр Дугин – ультраправый русский идеолог. Он с удовольствием выступает за насилие. В 2014 году Дугин заявил, что "украинцев нужно убивать, убивать и убивать". Находится под санкциями ЕС, США, Канады, Швейцарии и Украины.

Что известно об убийстве дочери Дугина

В России 20 августа взорвался джип с дочерью главного идеолога "русского мира" Александра Дугина. В результате инцидента водитель автомобиля также не выжил.

Дарья возвращалась с фестиваля "Традиция". Ее отец должен был ехать в том же автомобиле, но в последний момент сел в другой.

После гибели дочери вдохновитель Владимира Путина попал в больницу. Он также прокомментировал подрыв авто своей дочери и заявил, что теракт якобы был совершен "нацистским украинским режимом".

В ОП отреагировали на подрыв авто Дарьи Дугиной. Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту.

Дарья Дугина продолжала циничное дело отца – она читала лекции и пропагандировала "русский мир". В июле девушка попала под санкции Запада, введенные против окружения Путина.

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