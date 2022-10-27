Презентація книги Дугіна мала відбутися в Ґданському університеті в суботу, 29 жовтня. Представники навчального закладу перепросили за непорозуміння та подякували небайдужим громадянам.

Читайте також Дуже професійне, – Піонтковський розповів, хто стоїть за вбивством дугіної

Скасувати презентацію вдалося завдяки масовій реакції у соцмережах

Організатори події орендували приміщення, не повідомляючи про мету заходу.

Завдяки вашим повідомленням ми змогли втрутитися, щоб запобігти цій події. Ми не знали, з якою метою було орендовано приміщення в нашому закладі. Ми обурені тим, про що була ця зустріч. Це урок, щоб ми краще перевіряли наших орендаторів у майбутньому. Ми дуже шкодуємо про цю ситуацію,

– йдеться у повідомленні університету.

Довідка. Алєксандр Дугін – ультраправий російський ідеолог. Він із задоволенням виступає за насильство. У 2014 році Дугін заявив, що "українців треба вбивати, вбивати і вбивати". Перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, Швейцарії та України.

Що відомо про вбивство доньки Дугіна

У Росії 20 серпня вибухнув джип з донькою головного ідеолога "руского міра" Алєксандра Дугіна. Внаслідок інциденту водій автівки також не вижив.

Дарья поверталася з фестивалю "Традиція". Її батько повинен був їхати в тій самій автівці, але в останній момент сів в іншу.

Після гибелі доньки натхненник Владіміра Путіна потрапив до лікарні. Він також прокоментував підрив авто своєї доньки та заявив, що, теракт нібито був здійснений "нацистським українським режимом".

В ОП відреагували на підрив авто Дар'ї Дугіної. Михайло Подоляк наголосив, що Україна немає жодного стосунку до цього інциденту.

Дар'я Дугіна продовжувала цинічну батьківську справу – вона читала лекції та пропагувала "рускій мір". У липні дівчина потрапила під санкції Заходу, які запровадили проти оточення Путіна.

До теми – Під Москвою вибухнуло авто з донькою пропагандиста Дугіна: відео