Как сообщила министерша семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг, более 220 тысяч женщин из Украины нашли работу в Польше после 24 февраля.
Важно Работа беженцев за границей: куда устраиваются украинцы и какую зарплату получают
Малонг отметила, что это хороший показатель. В то же время, по ее данным, около 1,2 миллиона украинцев получили польский идентификационный код (номер PESEL). Из них 500 тысяч – трудоспособного возраста, и это преимущественно женщины.
Более 220 тыс. женщин из Украины приступили к работе в Польше. Мы очень довольны этим. Это хорошая новость для нашего рынка труда, потому что все встречи, которые мы проводим с работодателями, свидетельствуют, что нам нужны рабочие руки.
– добавила она.
Как не стать жертвой мошенников, устраиваясь на работу за границей
Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что украинцы, вынужденно выехавшие за границу из-за российского вторжения, легко могут стать жертвой мошенников во время поиска работы.
Он констатировал, что количество тех, кто хочет обмануть людей, оказавшихся в обременительной ситуации за границей, не уменьшается.
Совет 1: Если вы ищете работу за границей, не соглашайтесь на нелегальное трудоустройство.
Совет 2: никогда не платите за свое трудоустройство. Как только вы услышали, что кто-то попросит заплатить за трудоустройство любую сумму, знайте: перед вами мошенник.
В Европе, как и во всем мире, за устройство людей платит работодатель. Если посредник хочет получить деньги от поисковика работы, это обычный мошенник,
– подчеркнул Воскобойник.
Чтобы знать работу за границей, можно обращаться к волонтерам или местной службе занятости. Сейчас во многих странах Европы есть украиноязычные сотрудники службы занятости, помогающие украинцам.
Польша перестанет выплачивать помощь украинцам
С 1 июля правительство Польши готовится перестать выплачивать пособие в размере 40 злотых в день (около 300 гривен) на питание и ночевку беженцев из Украины. Чиновники хотят, чтобы украинские зарабатывали их самостоятельно. В то же время помогать финансово продолжат:
- несовершеннолетним лицам,
- беременным,
- женщинам со многими детьми.
Напомним, с 1 июня для граждан Украины, прибывших в Польшу после 24 февраля, отменяют за некоторыми исключениями бесплатный проезд по железной дороге, на платных автодорогах и в общественном транспорте большинства польских городов.