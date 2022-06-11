Как сообщила министерша семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг, более 220 тысяч женщин из Украины нашли работу в Польше после 24 февраля.

Важно Работа беженцев за границей: куда устраиваются украинцы и какую зарплату получают

Малонг отметила, что это хороший показатель. В то же время, по ее данным, около 1,2 миллиона украинцев получили польский идентификационный код (номер PESEL). Из них 500 тысяч – трудоспособного возраста, и это преимущественно женщины.

Более 220 тыс. женщин из Украины приступили к работе в Польше. Мы очень довольны этим. Это хорошая новость для нашего рынка труда, потому что все встречи, которые мы проводим с работодателями, свидетельствуют, что нам нужны рабочие руки.

– добавила она.

Как не стать жертвой мошенников, устраиваясь на работу за границей

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что украинцы, вынужденно выехавшие за границу из-за российского вторжения, легко могут стать жертвой мошенников во время поиска работы.

Он констатировал, что количество тех, кто хочет обмануть людей, оказавшихся в обременительной ситуации за границей, не уменьшается.

Совет 1: Если вы ищете работу за границей, не соглашайтесь на нелегальное трудоустройство.

Совет 2: никогда не платите за свое трудоустройство. Как только вы услышали, что кто-то попросит заплатить за трудоустройство любую сумму, знайте: перед вами мошенник.

В Европе, как и во всем мире, за устройство людей платит работодатель. Если посредник хочет получить деньги от поисковика работы, это обычный мошенник,

– подчеркнул Воскобойник.

Чтобы знать работу за границей, можно обращаться к волонтерам или местной службе занятости. Сейчас во многих странах Европы есть украиноязычные сотрудники службы занятости, помогающие украинцам.

Польша перестанет выплачивать помощь украинцам

С 1 июля правительство Польши готовится перестать выплачивать пособие в размере 40 злотых в день (около 300 гривен) на питание и ночевку беженцев из Украины. Чиновники хотят, чтобы украинские зарабатывали их самостоятельно. В то же время помогать финансово продолжат:

несовершеннолетним лицам,

беременным,

женщинам со многими детьми.

Напомним, с 1 июня для граждан Украины, прибывших в Польшу после 24 февраля, отменяют за некоторыми исключениями бесплатный проезд по железной дороге, на платных автодорогах и в общественном транспорте большинства польских городов.