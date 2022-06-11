Як повідомила міністерка сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг, понад 220 тисяч жінок з України знайшли роботу в Польщі після 24 лютого.

Важливо Робота біженців за кордоном: куди влаштовуються українці та яку зарплату отримують

Малонг зазначила, що це хороший показник. Водночас, за її даними, приблизно 1,2 мільйона українців отримали польський ідентифікаційний код (номер PESEL). З них 500 тисяч – працездатного віку, і це переважно жінки.

Понад 220 тис. жінок з України розпочали роботу в Польщі. Ми дуже задоволені цим. Це хороша новина для нашого ринку праці, тому що всі зустрічі, які ми проводимо з роботодавцями, свідчать, що нам потрібні робочі руки,

– додала вона.

Як не стати жертвою шахраїв, влаштовуючись на роботу за кордоном

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник заявив, що українці, які вимушено виїхали закордон через російське вторгнення, легко можуть стати жертвою шахраїв під час пошуку роботи.

Він констатував, що кількість тих, хто хоче ошукати людей, які опинилися в обтяжливій ситуації закордоном, не зменшується.

Порада 1: якщо ви шукаєте роботу за кордоном, не погоджуйтесь на нелегальне працевлаштування.

Порада 2: ніколи не платіть за своє працевлаштування. Тільки-но ви почули, що хтось попросить заплатити за працевлаштування будь-яку суму, знайте: перед вами звичайний шахрай.

В Європі, як і в усьому світі, за влаштування людей платить роботодавець. Якщо посередник хоче отримати гроші від пошукача роботи, це звичайний шахрай,

– наголосив Воскобойник.

Щоб знати роботу за кордоном, можна звертатися до волонтерів чи місцевої служби зайнятості. Зараз у багатьох країнах Європи є україномовні співробітники служби зайнятості, які допомагають українцям.

Польща припинить виплачувати допомогу українцям

З 1 липня уряд Польщі готується перестати виплачувати допомогу в розмірі 40 злотих на день (приблизно 300 гривень) на харчування та ночівлю біженців з України. Чиновники хочуть, щоб українці заробляли їх самостійно. Водночас допомагати фінансово продовжать:

неповнолітнім особам,

вагітним,

жінкам з багатьма дітьми.

Нагадаємо, з 1 червня для громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого, скасовують за деякими винятками безкоштовний проїзд на залізниці, на платних автошляхах та у громадському транспорті більшості польських міст.