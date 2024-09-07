В этот день взрывы раздавались в Днепре и Харькове. Враг ударил по двум районам Харькова.

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Что известно о взрывах в Полтаве вечером 7 сентября

О том, что в городе был слышен звук взрыва, сообщили корреспонденты Суспильного в 22:27. За пять минут до этого Воздушные силы предупредили об опасности.

Скоростная цель через Харьковскую область в направлении Полтавы!

– написали там.

Мониторинговые сообщества предположили, что на Полтаву летела управляемая авиационная крылатая ракета с северо-востока. Однако эта информация не из официальных источников.

Тревога на Полтавщине объявлена в 22:08 из-за активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Кроме этого региона, красные все восточные области и часть других. В 22:43 объявили о ракетной опасности для Кировоградской и Запорожской областей.

Где сейчас тревога: показываем на интерактивной карте

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Важно! Если в вашей области объявили тревогу – не пренебрегайте безопасностью, пройдите в укрытие!