Заммэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что это первый случай с момента оккупации города, когда в морском порту пришвартовался российский военный корабль. Он отметил, что Мариупольский порт стал военной базой россиян.

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Мариупольский порт стал военной базой россиян

По информации Петра Андрющенко, российское судно пришвартовано совсем в другом месте, чем то, что анонсировали оккупанты.

Также он сообщил, что за час до швартовки судна на территории порта совершили посадку четыре боевых вертолета разного класса. Андрющенко отметил, что воздушные суда находились на территории порта до вечера.

С какой целью россияне перебросили военный корабль в район Мариуполя – пока неизвестно. Также не сообщается, о каком типе корабля идет речь.

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