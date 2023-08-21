Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що це перший випадок з моменту окупації міста, коли в морському порту пришвартувався російський військовий корабель. Він зазначив, що Маріупольський порт став військовою базою росіян.
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Маріупольський порт став військовою базою росіян
За інформацією Петра Андрющенка, російське судно пришвартовано геть в іншому місці, аніж те, що анонсували окупанти.
Також він повідомив, що за годину до швартування судна на території порту здійснили посадку чотири бойових гвинтокрили різного класу. Андрющенко зазначив, що повітряні судна перебували на територію порту до вечора.
З якою метою росіяни перекинули військовий корабель у район Маріуполя – наразі не відомо. Також не повідомляється, про який тип корабля йдеться.
Росія вивела в Чорне море ракетоносії
- Станом на ранок 21 серпня відомо, що в акваторії Чорного моря перебувають два російських ракетоносії. Мовиться про один підводний та один надводний ракетоносії.
- Сили оборони півдня України констатували, що загальний залп ракет суттєво зріс. Загальний ракетний залп двох кораблів складає 12 ракет.
- У ЗСУ заявили, що рівень ракетної загрози – дуже високий.
- Водночас російським кораблям не обов'язково покидати бухту, щоб завдати ракетного удару. Окупанти здатні завдавати ударів з бухти по будь-якій точці в Україні.
- У ЗСУ раніше попередили про загрозу масованих атак, у тому числі з використанням надводних та підводних ракетоносіїв, застосування стратегічної та тактичної авіації, ударних безпілотників.