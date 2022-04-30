Пока наблюдают, что будет делать танкер под названием "Sunny Liger". Если владелец судна решит попытаться разгрузиться в порту Амстердама, не факт, что ему дадут на это "зеленый свет".
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Несмотря на это, официально ему разрешено загружаться и разгружаться в Нидерландах. Хотя нефтяной танкер полностью был загружен в российском городе, но он плавает под флагом Маршалловых островов. Поэтому судно не подпадает под европейские санкции.
Как отреагировали в Украине
"Нефтяной танкер "Sunny Liger" с российской нефтью вошел в порт Амстердама. Мы призываем правительство Нидерландов потребовать немедленного ухода этого судна. Нидерланды, поддержку которых Украина очень ценит, не должны стать местом для грязных российских нефтяных схем", – написал представитель Министерства иностранных дел. Украина Олег Николенко.
Что известно о санкциях против России по нефти
- Государства-члены Европейского Союза до сих пор не имеют согласия о полном эмбарго или повышении пошлин на импорт российской нефти и газа.
- Против запретов на импорт нефти и газа выступали Германия и Австрия, получающие большую часть этих ресурсов из России.
- Появилась информация, что Германия согласилась прекратить поставки российской нефти. Это поможет ЕС ввести эмбарго на поставку сырой нефти из России. Данный пункт может быть включен в следующий пакет санкций.
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