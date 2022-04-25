Эти данные пока называют официальными. Из 17 тел удалось опознать 5, сообщает 24 канал.
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Что известно о пожаре
Специалисты института среди всего занимались разработкой ракетных систем "Искандер".
Общая площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров. Потушить пожар смогли только на следующий день.
К тушению привлекли более 240 человек, более 60 единиц техники и вертолет МИ-8. Более того, сгоревшие конструкции разбирают до сих пор.
Спасли из здания 54 человека, еще 98 были эвакуированы. Всего пострадали около 30 граждан страны-оккупанта. В России даже поспешили возбудить уголовное дело. Его рассматривают на основе статьи о нарушении требований пожарной безопасности.
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