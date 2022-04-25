Ці дані поки що називають офіційними. З 17 тіл вдалося опізнати 5, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про пожежу

Фахівці інституту серед всього займалися розробкою ракетних систем "Іскандер".

Загальна площа займання досягла 2,5 тисячі квадратних метрів. Погасити пожежу змогли лише наступного дня.

До гасіння залучили аж понад 240 людей, понад 60 одиниць техніки та гелікоптер МІ-8. Ба більше, згорілі конструкції розбирають досі.

Врятували з будівлі 54 людини, ще 98 евакуювали. Всього постраждало близько 30 громадян країни-окупантки. У Росії вже навіть поспішили відкрити кримінальну справу. Її розглядають на основі статті про порушення вимог пожежної безпеки.

Детальніше про пожежу в Твері: дивіться відео