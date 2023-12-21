Местные СМИ сообщают, что в муниципальной библиотеке может быть заложена бомба. Полиция Чехии эвакуирует главное здание.
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В библиотеке может быть бомба: полиция перекрыла улицу
Согласно информации из социальных сетей, подтверждаемой источником чешского агентства e15, полиция сейчас эвакуирует главное здание городской библиотеки в Праге из-за сообщения о бомбе.
По соображениям безопасности, полиция закрыла улицу Валентинскую рядом со зданием. Больше полиция говорить не хочет и при необходимости провожает пешеходов на другую сторону улицы.
Что предшествовало
- Вечером 21 декабря на философском факультете Карлова университета произошла стрельба. В скорой помощи Праги сообщили, что стрелка ликвидировали
- В настоящее время известно о 15 жертвах и более 20 пострадавших.
- Все здание университета эвакуировали. Вся площадь и прилегающая территория полностью перекрыты.
- Известно, что стрелок – Давид Козак, студент философского факультета.
- Также в полиции сообщили, что накануне он убил еще одного человека, из-за чего его объявили в розыск.