Місцеві ЗМІ повідомляють, що в Муніципальній бібліотеці може бути закладена бомба. Поліція Чехії наразі евакуює головну будівлю.
Дивіться також Ховалися навіть на даху: кадри з Праги, де невідомий влаштував смертельну стрілянину
У бібліотеці може бути бомба: поліція перекрила вулицю
Згідно з інформацією з соціальних мереж, яку підтверджує джерело чеського агентства e15, поліція зараз евакуює головну будівлю міської бібліотеки в Празі через повідомлення про бомбу.
З міркувань безпеки поліція закрила вулицю Валентинську поруч із будівлею. Більше поліція говорити не хоче і за потреби проводжає пішоходів на інший бік вулиці.
Що передувало
- Ввечері 21 грудня на філософському факультеті Карлового університету трапилася стрілянина. У швидкій допомозі Праги повідомили, що стрілка було ліквідовано.
- Наразі відомо про 15 жертв та понад 20 постраждалих.
- Всю будівлю університету евакуювали. Вся площа й прилегла територія повністю перекриті.
- Відомо, що стрілок – Давид Козак, студент філософського факультету.
- Також у поліції повідомили, що напередодні він вбив ще одну людину, через що його оголосили в розшук.