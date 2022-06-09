Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко на заседании Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он отметил, что за май было собрано 101 миллиард 300 миллионов гривен по общему фонду.

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Расходы в несколько раз превышают поступление

Налоговая служба собрала 73 миллиарда гривен, а Таможенная служба – 9,5 миллиарда гривен,

– объяснил Марченко.

При этом расходы составляют 251 млрд. в украинской валюте. Министр напомнил о правительственном проекте, предусматривающем возврат пошлин и НДС – для автомобилей граждан. В Минфине уверяют, что шаг – необходимый и неотложный.

Возврат пошлин позволит собрать дополнительные средства

По мнению главы Минфина, это позволит собрать дополнительные средства и уменьшить заимствования. Этот проект изменений в Налоговый кодекс позволит пересмотреть некоторые льготы по налогу.

Украинцы ввезли почти 100 тысяч автомобилей

Отметим, что до конца мая украинские граждане ввезли по нулевому растаможиванию почти 100 тысяч автомобилей. в тройку лидеров среди ввезенных автомобилей попали Volkswagen Passat, Volkswagen Golf и Skoda Octavia.

Средний год выпуска машин – 2008 год, их средняя стоимость – 4 632 доллара. Если бы не действовало "нулевое растаможивание", то в бюджет Украины поступило бы 10,5 миллиарда гривен.

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Что известно об освобождении от пошлины

Верховная Рада приняла соответствующий закон в марте 2022 г. – уже после начала полномасштабной агрессии России.

Закон освобождает от таможенных платежей автомобили, ввозимые гражданами. Начал он действовать с 5 апреля 2022 года.

Уже в конце апреля в парламенте предложили вернуть таможенную пошлину на автомобили, которые украинцы ввозят для собственного пользования. Соответствующий документ был внесен членами налогового комитета Верховной Рады.

Если за проект проголосуют, то снова придется платить ввозную пошлину, акцизный налог и НДС.

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