Российские оккупанты, несмотря на большие потери, останавливать войну против Украины не собираются. Впрочем, горящие военные склады в приграничных регионах необычайно их испугали.

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Наращивание ПВО у границ с Украиной

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, российские оккупанты продолжают работу над усилением границы с Украиной. В частности, активные мероприятия россияне проводят в Брянской и Курской областях.

Россияне пытаются проводить демонстрацию своей силы по всем направлениям границы с Украиной. Таким образом, враг надеется достичь того, что ВСУ не будут перегруппировать свои силы и усиливать свои позиции на тех направлениях, где продолжаются активные боевые действия. Также стало известно, что в приграничных областях россияне наращивают системы противовоздушной обороны.

Ситуация на фронте: коротко о главных событиях

Российские оккупанты продолжают попытки наступательных действий на Востоке и в зоне ООС. Активность врага наблюдается в Донецком и Слобожанском направлениях.

На Харьковщине россияне начали глушить сотовую связь. Оккупанты боятся, что украинцы сообщат своим героям об их перемещениях и расположениях.

Также есть информация, что в Харьковской области россияне использовали химическое оружие. Данные проверяются. Как отметил советник главы ОП Алексей Арестович, у воинов ВСУ наблюдаются симптомы химического отравления.

Российские солдаты нового призыва испытывают огромные проблемы с экипировкой. Об этом удалось узнать благодаря перехваченному разговору оккупанта с матерью. Он просит ее дать средства или одолжить деньги у кого-нибудь для того, чтобы он мог приобрести каску, бронежилет и разгрузку.

Россияне не могут пополнить свои потери, понесенные в войне против Украины. Желающих подписывать контракт и идти умирать в Украине очень мало, поэтому некоторым подразделениям уже сообщили, что ротации до завершения "спецоперации" им ждать не стоит.

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